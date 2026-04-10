Molise, riaperta la linea ferroviaria fra Termoli e Montenero di Bisaccia

É stata riaperta dalle 6 di questa mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petacciato in Molise. La circolazione, fa sapere Trenitalia, «è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici» della Rete ferroviaria italiana. Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, «il programma dei treni alta velocità, intercity e del regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni».

Ieri anche i tratti autostradali della A14 tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara erano stati riaperti grazie all'installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia.

In serata è arrivata poi la notizia che, dichiarando lo stato di emergenza per 12 mesi, il Consiglio dei ministri, ha stanziato 50 milioni di euro sul Fondo per le emergenze nazionali, dei quali 15 milioni verranno impiegati per l'Abruzzo, 5 milioni per la Basilicata, 20 milioni per il Molise e 10 milioni per la Puglia.