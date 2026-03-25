Moldavia, stato di emergenza nel settore energetico dopo attacchi russi in Ucraina

La Moldavia ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore energetico dopo che un'importante linea elettrica con l'Europa è stata interrotta a seguito degli attacchi russi notturni in Ucraina. Il Parlamento ha adottato la decisione di dichiarare lo stato di emergenza per 60 giorni, a partire da mercoledì 25 marzo, si legge in un comunicato. Il Primo Ministro Alexandru Munteanu ha affermato che il provvedimento era necessario per poter intervenire rapidamente. Ha inoltre invitato la popolazione a "evitare consumi superflui, soprattutto nelle ore di punta" e a "rimanere unita".