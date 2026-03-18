Missili dall'Iran, quattro donne palestinesi morte a Hebron

I medici palestinesi hanno affermato che le morti sono state causate dalla "caduta di schegge". Poco prima l'esercito israeliano aveva identificato missili lanciati dall'Iran verso Israele

La Mezzaluna Rossa palestinese ha confermato quattro vittime, tutte donne, e sei feriti di entità da moderata a lieve, nella zona di Beit Awwa, vicino a Hebron, in Cisgiordania, segnando le prime morti palestinesi nella guerra in corso in Medio Oriente. I medici palestinesi hanno affermato che le morti sono state causate dalla "caduta di schegge". Poco prima che le morti fossero confermate, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver identificato "missili lanciati dall'Iran verso il territorio dello Stato di Israele", aggiungendo che stava "operando per intercettare la minaccia".