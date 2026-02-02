Il fatto è avvenuto ancora una volta a Rogoredo. L'uomo., che ora è in condizioni gravissime, si era impossessato di una pistola dopo aver preso a bastonate un vigilante

Milano, uomo di nazionalità cinese spara: la polizia risponde e lo colpisce. È grave

Ha colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della Polizia. Un uomo di nazionalità cinese è stato poi intercettato e colpito da una pattuglia di agenti nel frattempo allertata, che hanno risposto al fuoco: ora l'uomo lotta è in condizioni gravissime. La sparatoria che ha coinvolto le forze dell'ordine è avvenuta domenica pomeriggio nel quartiere milanese di Rogoredo.

Attorno alle 14.30, un vigilante stava andando al lavoro a piedi quando in via Caviglia, zona sud della città non lontano da Piazzale Corvetto, è stato aggredito da uomo che lo ha colpito con un bastone per poi rubargli la pistola che aveva in dotazione, una Walther P99. Ha subito chiamato il 112, spiegando che «un uomo con gli occhi a mandorla» lo aveva derubato e sono quindi arrivate numerose volanti in zona.

La ricerca ha avuto successo attorno alle 15.15, quando il ladro ha incrociato il Land Cruiser blindato dell'Uopi, le unità specializzate di primo intervento della Polizia di Stato, in via Cassinis, poco prima di piazza Mistral, ancora più in periferia non lontano dalla stazione di Rogoredo.

Alla vista delle forze dell'ordine l'uomo ha sparato, con almeno tre colpi rimasti nella carrozzeria blindata del fuoristrada, senza colpire gli agenti che hanno risposto al fuoco. Ferito alla testa e a un braccio, il trentenne è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in prognosi riservata.