Milano, difende l'amico da un rapinatore: accoltellato al volto

Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato accoltellato mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire nordafricano, che voleva il suo giubbotto. È accaduto nel pomeriggio in viale Sarca, nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il quindicenne è grave ma non in pericolo di vita. Il rapinatore è fuggito, ora è ricercato dai carabinieri.

La persona aggredita è stata colpita due volte: al volto e al torace. L'aggressore è fuggito ed è ricercato dai carabinieri della compagnia Monforte e del Nucleo radiomobile. Il ragazzo è stato ricoverato al Niguarda: è grave ma se la caverà. A Milano sono diventati frequenti gli episodi di minori che usano il coltello per minacciare o ferire le loro vittime. Uno degli ultimi, particolarmente drammatici, era accaduto a dicembre, in via San Gregorio, in pieno centro nella zona di corso Buenos Aires a Milano, storica via di negozi, ancora affollata di gente che stava ultimando lo shopping natalizio.