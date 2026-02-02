Milano-Cortina, primo caso di doping: l'azzurra Passler
di Redazione
Primo caso di doping a Milano Cortina 2026: si tratta della biatleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni.
February 2, 2026
Primo caso di doping a Milano Cortina 2026: si tratta della biatleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal via delle Olimpiadi. La sostanza a cui è stata trovata positiva la 24enne altoatesina è il letrozolo, farmaco che può ridurre il livello di estrogeni.
