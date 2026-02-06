Milano-Cortina 2026: Mattarella dichiara aperti i Giochi olimpici

«Dichiaro aperta la celebrazione della 25esima edizione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina». Con la solenne e celebrativa formula, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato aperti Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 allo stadio “Giuseppe Meazza” a San Siro a Milano. Grande ovazione quando il Capo dello Stato ha preso la parola. Molti allo stadio di San Siro hanno urlato «Sergio! Sergio!».