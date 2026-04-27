MIlano, 14enne trovato ferito in strada con ferite da taglio

Giallo a Milano. Domenica in tarda serata un 14enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dopo essere stato trovato ferito apparentemente da alcuni colpi d'arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 , sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l'ambito in cui è accaduto il ferimento: la vicenda è ancora tutta da chiarire. Il ragazzo non è fortunatamente in pericolo di vita. Da capire se si sia trattato di un'aggressione o se invece il 14enne sia rimasto ferito da un oggetto tagliente dopo una caduta accidentale.