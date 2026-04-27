Milano, 14enne ferito in strada a colpi di bottiglia

Ancora violenza in strada a Milano. Domenica in tarda serata un 14enne si è presentato all'ospedale Niguarda con ferite da taglio alla schiena e alla testa, per fortuna non gravi. I sanitari lo hanno ricoverato e hanno avvisato i carabinieri, che hanno sentito il giovane e hanno iniziato a indagare sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, italiano di origini egiziane, aveva passato la serata in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro, vicino alla stazione ferroviaria. Qui sarebbe stato aggredito da altri giovani, per motivi ancora da chiarire. Le ferite riportavano frammenti di vetro, probabilmente lasciati da cocci di bottiglia.