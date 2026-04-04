Migranti, sbarcate a Lampedusa le 44 persone da 5 giorni su piattaforma

È arrivata a Lampedusa la nave Aurora di Sea Watch che ieri aveva recuperato 44 migranti, i quali cinque giorni fa si erano rifugiati sulla piattaforma Didon - in mare aperto tra Libia e Tunisia - per sfuggire alla tempesta. All'unità veloce, che era partita da Lampedusa per effettuare il salvataggio, era stato assegnato l'approdo di Porto Empedocle, ma il team aveva segnalato di non avere il carburante a sufficienza per raggiungere la località indicata, chiedendo di potere fare rotta sull'isola delle Pelagie.