Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa

Continui sbarchi a Lampedusa, dove sono approdati 380 migranti dopo il salvataggio di sei imbarcazioni e l'arrivo al molo commerciale della nave Ong Nadir. I gruppi, composti da cittadini di Egitto, Iraq, Marocco, Sudan, Costa d'Avorio, Gambia, Nigeria e Senegal, erano formati da un minimo di 28 a un massimo di 86 persone, tra cui donne e minori.

Secondo quanto riferito al momento dello sbarco, tutti sarebbero partiti dalle località libiche di Zaouia, Abu Kammash, Zwara, Sabrata e Zawia. Le operazioni di soccorso sono state condotte dalle motovedette della capitaneria, della guardia di finanza e da unità Frontex, mentre l'equipaggio della Nadir ha tratto in salvo 70 persone, tra cui 17 donne e 6 minori. Dopo le prime verifiche sanitarie, i migranti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 490 ospiti.