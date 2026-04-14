Migranti, l'allarme lungo la rotta dell'Atlantico: oltre 700 dispersi

La paura e l'angoscia dei familiari che si sono messi in contatto con Alarm Phone: su sei barche partite dal Gambia solo due sono arrivate alle Canarie

«Sos nell'Atlantico: circa 700 persone disperse!». Lancia l'allarme sui social Alarm Phone che è stata informata dai parenti di chi non ha più dato notizie di sè. Si tratta di sei barche partite dal Gambia tra il 27 e il 31 marzo. Due barche sono arrivate alle Isole Canarie, per le restanti quattro si teme invece che siano ancora disperse. «Dove sono?» chiede il centralino che monitora le traversate in mare dei migranti che fuggono dal Nord Africa per raggiungere l'Europa.

La rotta dell'Atlantico è una delle rotte migratorie più letali, con oltre 3.000 morti nel 2025. Viene utilizzata da migranti provenienti dall'Africa nord-occidentale (Senegal, Mauritania, Marocco) verso le Canarie (Spagna), questa rotta è nota per le sue condizioni estreme e l'alto tasso di mortalità.