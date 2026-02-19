Migranti, il Tribunale di Catania ha revocato il fermo della Sea Watch 5

È stato revocato il provvedimento di fermo della Sea Watch 5. A deciderlo è stato il Tribunale di Catania. La decisione fa riferimento al salvataggio di 18 persone avvenuto lo scorso 25 gennaio e alla conseguente assegnazione di Catania quale porto sicuro. Nel barchino in difficoltà soccorso dalla Sea Watch 5 c'erano anche due bambini piccoli. L'intervento, ha spiegato l'organizzazione non governativa, è avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane poiché la barca non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso.

«Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito» ha sottolineato la Ong tedesca. La decisione è arrivata quasi nelle stesse ore della comunicazione del dispositivo del tribunale di Palermo che ieri aveva stabilito che Sea Watch dovrà essere risarcita di 76 mila, più spese legali per circa 14 mila euro, per il blocco subito nel 2019 dopo il caso della comandante Carola Rackete.