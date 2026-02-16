Migranti, arrivata a Ravenna la nave Ong Solidaire con 120 persone a bordo

E la terza volta che la Solidaire approda a Ravenna dopo gli sbarchi del 6 maggio e del 14 giugno. Il sindaco Alessandro Barattoni aveva criticato la scelta dell'esecutivo di tornare ad assegnare Ravenna come scalo di sbarco dopo oltre cinque mesi di interruzione.

Si é concluso nel porto di Ravenna il 25esimo sbarco di una nave umanitaria dal 2022. Nello scalo romagnolo ha attraccato la nave della Ong tedesca Solidaire, con a bordo circa 120 persone soccorse nel Mediterraneo nel corso di tre distinti interventi di salvataggio. Per la Solidaire si tratta del terzo attracco a Ravenna, dopo quelli già avvenuti il 6 maggio e il 14 giugno. Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Barattoni aveva criticato la scelta dell'esecutivo di tornare ad assegnare Ravenna come scalo di sbarco dopo oltre cinque mesi di interruzione. L'arrivo previsto é stato posticipato poiché sabato una giovane donna di 25 anni, il figlio di 18 mesi e il fratello della ragazza, anch'essi tratti in salvo in mare, erano stati fatti sbarcare a Brindisi senza attendere l'arrivo della nave nel porto ravennate per problemi sanitari.