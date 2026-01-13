Migranti, allarme per 95 dispersi partiti da Sfax su due barche

La guardia costiera italiana ha diffuso un dispaccio Sar (di ricerca e soccorso) a tutte le navi i zona. E ci sarebbero altre 50 persone in pericolo di fronte alle coste di Zuwarah

Nuovo allarme dal mare per 95 migranti dispersi: persone che mancano all'appello da quasi tre settimane. Un dispaccio Sar di ricerca e soccorso diffuso dalla Guardia costiera italiana allerterebbe "tutte le navi in area" per due imbarcazioni che hanno preso il largo da Sfax: 47 persone partite il 27 dicembre scorso e 48 partite il 31 dicembre scorso. Il dispaccio sui due casi Sar trasmesso sulla rete InmarSat dal Centro di coordinamento e soccorso Itmrcc della Guardia costiera italiana é stato ripetutamente diffuso negli ultimi cinque giorni. Nelle ultime settimane il quadrante del Mediterraneo centrale, in particolare tra Sfax e Lampedusa, é stato interessato da forti venti, con onde alte fra i tre a i cinque metri.

Altre 50 persone sarebbero inoltre in pericolo lungo la rotta del Mediterraneo centrale. A lanciare l'allarme è Alarm Phone: "Sono ancora molto vicini a #Zuwarah in #Libya e si trovano in una situazione disperata. Le autorità sono state informate molte ore fa, ma non c'è alcun soccorso in vista. Non lasciateli annegare!" si legge sui social.