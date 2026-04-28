Migranti, 78 salvati da Guardia costiera e condotti a Pozzallo

Erano a circa 60 miglia dalle coste siciliane. Sarebbero stati in mare per due giorni dopo la partenza dalle coste libiche. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero

Erano a circa 60 miglia dalle coste siciliane i 78 migranti salvati dalla motovedetta Cp 311 della Guardia costiera. Dopo il trasbordo, sono stati condotti a Pozzallo. I migranti, molti con la scabbia anche con sovrainfezione, sono stati accolti in banchina, visitati da Usmaf e Asp con il team guidato dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. Presenti anche Fondazione Migrantes e Protezione civile. Secondo le prime informazioni, prima del salvataggio, sarebbero stati in mare per due giorni e altrettante notti dopo la partenza dalle coste libiche. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Le nazionalità di provenienza dei 78 migranti - 73 uomini, una donna e 4 minori - sono Bangladesh, Pakistan, Egitto, Marocco e Ciad.