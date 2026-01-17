Migranti, 44 persone recuperate a bordo di un mercantile

Dopo l'allarme di Alarm Phone, la nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee ha evacuato 44 persone dal mercantile Sider nella Sar maltese. Molte persone erano in condizioni mediche critiche, riferisce la Ong. «Tutti i sopravvissuti - spiegano i volontari dell'associazione - sono ora al sicuro a bordo e ricevono cure mediche. Dicono di essere partiti da Bengasi almeno due giorni prima su una barca in vetroresina inadatta alla navigazione. Sono stati salvati giovedì sera dalla nave mercantile, a nord di Bengasi, nella Sar maltese. Il loro equipaggio ha fornito cibo e acqua ma non era attrezzato per 44 persone. Le ripetute chiamate del mayday alle autorità sono state ignorate. La Ocean Viking, inizialmente diretta a Palermo per sbarcare 46 persone, é stata autorizzata a ritardare l'arrivo. Le nostre chiamate sono rimaste senza risposta. Le autorità maltesi sono rimaste in silenzio. Ancora una volta, i civili hanno dovuto riempire il vuoto. La Ocean Viking sta andando a Palermo per sbarcare in sicurezza tutti i 90 sopravvissuti».