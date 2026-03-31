Migranti, 19 morti e 25 dispersi in naufragio al largo della Tunisia

Alarm Phone lancia l'allarme: solo 16 persone sono sopravvissute e 19 sono i cadaveri recuperati. Delle altre persone partite da Sfax si sono perse le tracce

Diciannove morti e 25 dispersi in quella che, secondo Alarm Phone, sarebbe l'esito di una nuova tragedia dell'immigrazione. Sedici le persone salvate e ricondotte a Sfax, in Tunisia, da dove erano partite, insieme alle salme. «Nonostante i numerosi appelli alle autorità tunisine - afferma l'organizzazione umanitaria - non sappiamo ancora cosa sia successo ai dispersi. Questa tragedia non era affatto inevitabile, ma è il risultato delle omissioni della guardia costiera tunisina e dei suoi alleati europei». Alarm Phone ricostruisce di avere ricevuto nei giorni scorsi l'informazione che delle circa 60 persone che sono state riportate in Tunisia: solo 16 sono sopravvissute, mentre sono stati recuperati 19 cadaveri. Dove sono le altre persone? Basta con questo continuo omicidio in mare».