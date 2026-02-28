Mediterraneo: la Guardia costiera soccorre 37 migranti, tra cui 3 minori

Il salvataggio è avvenuto a 120 miglia da Pozzallo. Il barchino era partito dalla Libia: tutti i profughi sono originari del Bangladesh

C'erano anche tre ragazzini tra i 37 migranti salvati dalla Guardia costiera a circa 120 miglia a sud est di Pozzallo. È stata una motovedetta, la Cp 320 di stanza a Pozzallo, a raggiungere il barchino dove i migranti viaggiavano da tre giorni, dopo essere partiti dalla Libia.

Una volta trasbordati, è avvenuto l'ultimo trasferimento nel porto del Ragusano dove i migranti sono sbarcati poco prima delle 11 di questa mattina: qualche caso di scabbia ma le condizioni generali sono buone. I migranti sono stati sottoposti a doppio controllo sanitario, il primo a cura dell'Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e il secondo con i medici dell'Asp grazie alle equipe, coordinate dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. Poi tutti sono stati accompagnati all'hotspot di Pozzallo.

Sono tutti maggiorenni, eccetto i tre ragazzini; il loro Paese di origine è il Bangladesh. La Prefettura, che ha coordinato gli interventi, ha già allertato il sistema di accoglienza.