Medio Oriente, Trump starebbe valutando l'invio di migliaia di soldati

Lo riporta "Reuters" sul proprio sito citando varie fonti e sottolineando che una delle opzioni discusse è l'invio di forze di terra sull'isola di Kharg

Mentre cresce la tensione tra Israele e Iran sul fronte energetico, Donald Trump valuta l’invio di migliaia di soldati in Medio Oriente. Lo riporta "Reuters" sul proprio sito citando varie fonti e sottolineando che una delle opzioni discusse è l'invio di forze di terra sull'isola di Kharg. Un'altra alternativa è il dispiegamento di truppe lungo le coste dell'Iran per assicurare il passaggio sicuro dello Stretto di Hormuz. L'amministrazione sta anche valutando la possibilità di dispiegare forze per mettere al sicuro l'uranio arricchito iraniano.

Intanto Israele ha colpito il giacimento di gas di South Pars, tra i più grandi al mondo. Teheran ha reagito attaccando infrastrutture in Qatar, inclusi gli impianti di Ras Laffan, e i timori per le forniture globali spingono al rialzo i prezzi del petrolio. Negli Stati Uniti emergono per cui divisioni interne: dopo le dimissioni del capo dell’antiterrorismo Kent, la direttrice dell’intelligence Tulsi Gabbard ha prima smentito la linea della Casa Bianca sul conflitto, per poi correggere la posizione.

Secondo il "Washington Post" intanto il Pentagono prepara una richiesta al Congresso da 200 miliardi di dollari per le operazioni militari e Trump oggi incontra la premier giapponese Takaichi.