Medici in corsia fino a 72 anni su base volontaria

Si va verso una proroga della permanenza al lavoro su base volontaria fino a 72 anni per i medici ospedalieri. La notizia, anticipata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad alcuni giornali locali del Friuli, viene confermata da fonti di maggioranza.

Si tratta della proroga di una norma già prevista nel decreto milleproroghe dello scorso anno, ma con scadenza a fine 2025 e che non è entrata nel testo del milleproroghe di quest'anno, ma che verrà ripristinata nell'ambito dell'esame parlamentare. La spinta in questo senso è da parte di tutti i partiti della maggioranza.

La questione della possibilità della permanenza in corsia oltre i 72 anni per i medici ospedalieri si è riaperta dunque dopo la scadenza della misura prevista nello scorso decreto milleproroghe fino al 2025. Non essendo stato inserito nel nuovo dl milleproroghe - approvato prima della fine dell'anno e dunque immediatamente in vigore - ha creato una sorta di vulnus che verrà risolto con un emendamento in commissione. Il decreto è in discussione in commissione alla Camera e il termine per gli emendamenti è previsto per il 22 gennaio. Sulla misura, anche in chiave di riduzione delle liste d'attesa, tutta la maggioranza è d'accordo. «Presenteremo un emendamento in questo senso - sottolinea la leghista Simona Loizzo - perché è una misura che riteniamo giusta e in linea con le richieste non solo dei nostri professionisti ma anche con quelle della Conferenza Stato-Regioni».