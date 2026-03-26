Mattarella firma l'interim al Turismo per la premier

La presidente del Consiglio ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica per proporre l'assunzione dell'incarico. Il capo dello Stato ha poi firmato il decreto

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per proporre l'assunzione dell'interim del ministero del Turismo. Il capo dello Stato ha poi firmato il decreto per il conferimento dell'interim. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi. La presidente Meloni rivolge un ringraziamento alla ministro Santanchè, «che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano. Il governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell'economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all'Italia», si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi.

Intanto Antonio Mura sarà il nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia, subentrano quindi a Giusi Bartolozzi, che si è dimessa due giorni fa. Mura è stato finora capo dell'ufficio legislativo dello stesso ministero.