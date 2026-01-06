Mattarella ai funerali di Crans-Montana

La Confederazione elvetica ha invitato i capi di Stato e di governo dei Paesi colpiti dalla tragedia di Crans-Montana. Atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella venerdì in Svizzera alla cerimonia in ricordo delle vittime. Il presidente francese Emmanuel Macron ha già confermato la sua presenza.

Intanto sarà il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, a quanto si apprende, a presiedere la Messa in suffragio delle giovani vittime dell'incendio a Crans- Montana nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso. Una celebrazione voluta dalla premier Giorgia Meloni che si terrà venerdì prossimo intorno alle 16.30. L'invito, come confermano fonti parlamentari, è stato esteso nelle scorse ore dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano per conto della presidente del Consiglio a tutta la squadra di governo, ai capigruppo in Parlamento e ai leader delle opposizioni, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Riccardo Magi, Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il messaggio di Mantovan recita così: «La presidente tiene alla tua presenza come a quella di altri leader dell'opposizione per un momento di cordoglio unificante di fronte alla tragedia e al dolore delle famiglie».