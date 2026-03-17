Matera, alla festa di compleanno arriva la torta con la svastica

L'idea choc per il 19esimo compleanno di un ragazzo è stata del padre. Il titolare della pasticceria che ha realizzato il dolce e l'ha pubblicato sui social: chiediamo scusa

Una torta per il 19esimo compleanno con una svastica e il simbolo delle Ss: è stata l'idea choc realizzata dalla pasticceria di Matera, "Note di Gusto", che ha poi postato una foto su Instagram, diventata in pochi minuti virale, suscitando commenti negativi da parte di molti utenti.

Il titolare della pasticceria, Alessandro Cirimelli, si è poi scusato. «È stato un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento. Chiaramente - ha aggiunto - prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti. Abbiamo ingenuamente pensato alla parte artistica della torta, senza ragionare sul messaggio che si celava dietro. Il cliente voleva semplicemente fare uno scherzo al figlio, ma noi non sapevamo cosa fosse. Chiediamo scusa».