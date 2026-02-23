Massicci attacchi russi sull'Ucraina negli ultimi due giorni. Tre vittime

Due attacchi a distanza di 24 ore. La Russia è tornata a colpire l'Ucraina nella notte tra domenica e lunedì, con raid sulle regioni di Odessa e Zaporizhzhia. La notte precedente aveva colpito la capitale, Kiev, ferendo 17 persone e causando la distruzione di più di 100 edifici, tra cui abitazioni di cittadini, magazzini, uffici, garage. Nell'attacco della scorsa notte, tre persone sono state uccise. I massicci attacchi sono avvenuti a un giorno dalla vigilia dall'inizio dell'invasione russa: domani, martedì 24 febbraio, si entrerà nel quinto anno di guerra. L'Ucraina sta ancora affrontando uno degli inverni più freddi degli ultimi anni, con temperature che sono scese sino a -22°C. Tra gli obiettivi degli attacchi russi ci sono le infrastrutture energetiche e si stima che attualmente centinaia di migliaia di persone siano senza corrente elettrica (oltre mezzo milione solo nella capitale, Kiev). La situazione in Ucraina sarà al centro dell'incontro tra i ministri degli Esteri dei Paesi UE, Bruxelles, previsto per oggi, 22 febbraio. In particolare, si discuterà dell'approvazione di un nuovo ciclo di sanzioni contro la Russia (il 20°).