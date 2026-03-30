Massacro delle gang ad Haiti, almeno 70 morti

Un attacco perpetrato da membri di una gang criminale nella notte tra sabato e domenica nella città di Petite-Rivière-de-l'Artibonite, ad Haiti, ha causato la morte di almeno 70 persone, secondo quanto riferito da un gruppo di attivisti per i diritti umani. «Questo attacco sottolinea la gravità della situazione di sicurezza che la popolazione haitiana si trova ad affrontare. Il Segretario generale delle Nazioni Unite esorta il popolo e le autorità haitiane a condurre un'indagine approfondita», ha dichiarato il suo portavoce, Stéphane Dujarric. Secondo Bertide Horace, portavoce della Commissione per il Dialogo e la Riconciliazione, organizzazione della società civile nel dipartimento di Artibonite, l'attacco in questa città a nord-ovest di Port-au-Prince è stato perpetrato dalla banda "Gran Grif", una delle due principali gang insieme a Viv'Ansamm che semina il terrore nell'isola e già dichiarata come organizzazione terrorista dagli Usa. Altre atrocità si sono verificate questa mattina, ha riferito la portavoce.