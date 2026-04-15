Massa, omicidio Bongiorni. Dall'autopsia conferme su pugni e calci fatali

La morte di Giacomo Bongiorni è stata causata dalle gravi lesioni riportate durante l'aggressione: pugni e calci sferrati con violenza che hanno provocato traumi risultati fatali. È quanto emerge dai primi esiti dell'autopsia eseguita sul corpo del 47enne, ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile nel centro di Massa, al termine di un pestaggio compiuto da cinque giovani, di cui tre minorenni. Gli accertamenti medico-legali, indicano una emorragia cerebrale molto estesa, compatibile sia con i colpi ricevuti sia con la caduta sull'asfalto. Resta però ancora da chiarire quale sia stato il colpo decisivo o se la morte sia il risultato dell'azione combinata degli aggressori. Il compito di fornire una risposta spetta al professor Francesco Ventura dell'Università di Genova, che ha eseguito l'autopsia. Secondo quanto finora ricostruito dagli investigatori dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Massa e dalla Procura per i Minorenni di Genova, l'aggressione si sarebbe sviluppata in più fasi a partire da un banale richiamo rivolto a un gruppo di ragazzi per una bottiglia di vetro rotta in piazza Felice Palma. In pochi istanti la situazione è degenerata: prima il coinvolgimento del cognato della vittima, Gabriele Tognocchi, poi l'intervento dello stesso Bongiorni nel tentativo di difenderlo.