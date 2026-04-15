Massa e Forlì oggi gli interrogatori di convalida per i due omicidi
di Redazione
L'udienza davanti al gip per i due fermati maggiorenni e per l'ex autista della croce rossa accusato di aver ucciso un'anziana
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April 15, 2026
L'udienza di convalida è prevista oggi per due dei fermati nell'omicidio di Massa; domani ci sarà invece quella per i tre minorenni accusati dell'omicidio di Giacomo Bongiorni. Il 47enne è morto per i colpi ricevuti alla testa davanti al figlio, secondo l'autopsia. Interrogatorio di garanzia oggi a Forlì oggi anche per Luca Spada, il 27enne di Meldola ex autista della Croce rossa accusato dell'omicidio di un'anziana che aveva soccorso.
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