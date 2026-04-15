Massa e Forlì oggi gli interrogatori di convalida per i due omicidi

L'udienza di convalida è prevista oggi per due dei fermati nell'omicidio di Massa; domani ci sarà invece quella per i tre minorenni accusati dell'omicidio di Giacomo Bongiorni. Il 47enne è morto per i colpi ricevuti alla testa davanti al figlio, secondo l'autopsia. Interrogatorio di garanzia oggi a Forlì oggi anche per Luca Spada, il 27enne di Meldola ex autista della Croce rossa accusato dell'omicidio di un'anziana che aveva soccorso.