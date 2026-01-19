Maltempo, ritrovati i due pastori dispersi in Sardegna

Sono stati trovati i due pastori che risultavano dispersi nelle campagne di Urzulei, in Ogliastra, dopo l'esondazione di un corso d'acqua per il maltempo. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, erano nei pressi del loro ovile e sono in buone condizioni di salute.

Da questa mattina non si avevano più notizie di Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22. I due si trovavano in località Televai quando sono stati sorpreso dal maltempo.