Maltempo, ritrovati i due pastori dispersi in Sardegna
Si tratta di un 65enne e di un 22enne. Esondato il rio Margiani a Urzulei in Ogliastra
January 19, 2026
Sono stati trovati i due pastori che risultavano dispersi nelle campagne di Urzulei, in Ogliastra, dopo l'esondazione di un corso d'acqua per il maltempo. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, erano nei pressi del loro ovile e sono in buone condizioni di salute.
Da questa mattina non si avevano più notizie di Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22. I due si trovavano in località Televai quando sono stati sorpreso dal maltempo.
