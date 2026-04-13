Maltempo in Puglia, morta una ragazzina di 12 anni e un operaio

Una dodicenne è stata travolta da un albero a Bisceglie. A Taranto, un giovane di 38 anni ha perso la vita a lavoro per il crollo di un palo

In Puglia il maltempo e le forte raffiche di vento che si stanno abbattendo su tutto il territorio hanno provocato stamani una doppia tragedia. Una ragazzina di 12 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita dalla caduta di un albero a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, tra via Cosmai e via Veneziano. La vittima è stata soccorsa dai mezzi del 118, ma è giunta in ospedale già morta.

A Taranto, invece, il maltempo ha ucciso un operaio sul luogo di lavoro. Si tratta di Roberto Di Ponzio, 38 anni, che stamani si trovava a bordo di una gru per lavori all'impianto di illuminazione pubblica quando, a causa delle forti raffiche, un palo è venuto giù colpendolo in pieno. L'impatto si è rivelato fatale e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.