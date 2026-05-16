Maldive, morto un sub che cercava i corpi degli italiani

I media delle Maldive danno per deceduto un sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. La Mndf (Forze di difesa nazionali delle Maldive) «sta conducendo un'operazione di ricerca per ritrovare quattro subacquei dispersi nell'atollo di Felidhey mentre si trovavano in immersione. Il sergente maggiore Mohamed Mahadi della Mndf - scrive su X lo stesso organismo di Difesa -, che oggi si è sentito male mentre era in immersione durante l'operazione di ricerca e soccorso per ritrovare i quattro subacquei dispersi, è deceduto». Il militare è probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione (Mdd), causata dalla formazione di bolle di gas (solitamente azoto) nel sangue e nei tessuti. Il militare è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Adk dopo essere emerso dall'immersione ed essersi sentito male. L'Mdd si verifica in genere quando c'è un rapido calo della pressione circostante, più comunemente quando un subacqueo risale troppo velocemente dall'immersione.

Il presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, commentando l'accaduto ha espresso «profondo dolore. È una notizia triste e sconvolgente». E ha chiesto «la dignità di martire. Prego affinché alla famiglia del defunto venga concessa forza e pazienza».