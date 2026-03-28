Madre e figlioletta trovate morte. Nessun segno di violenza
di Redazione
I corpi erano in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. La bambina sembrerebbe intorno all'anno di età, la donna tra i 35 e i 40 anni. Sarebbero di origini cinesi. Tra le ipotesi, un incidente o un gesto estremo, ma gli investigatori indagano a tutto campo
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March 28, 2026
Sono ancora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di una donna e della figlioletta, di origini cinesi, trovate in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. La bambina sembrerebbe avere intorno all'anno di età, forse meno, mentre la donna avrebbe tra i 35 e i 40 anni. Secondo quanto si apprende dai Carabinieri incaricati delle indagini non emergono responsabilità di terze persone: sui corpi non ci sono segni di violenza o di colluttazione. Tra le ipotesi, quella di un disperato tentativo della donna di salvare la bambina caduta nel laghetto o quella di un gesto estremo. Un testimone avrebbe visto una donna spingere un passeggino, per poi lasciarlo lì e prendere in braccio un bambino. La stessa carrozzina sarebbe poi stata notata anche da altre persone. Ma non c'è ancora niente di confermato, e gli investigatori indagano a 360 gradi. Tutto sarebbe accaduto intorno all'ora di pranzo. Il recupero dei corpi è stato effettuato dai vigili del fuoco. I corpi galleggiavano sull'acqua l'uno vicino all'altro: all'arrivo dei soccorritori, non c'era già più nulla da fare. A scoprirli, nel primo pomeriggio, era stato un passante, che aveva immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelmassa, che si sono messi subito al lavoro per risalire all'identità delle vittime e ricostruire la dinamica della tragedia.
«Il comune non è stato coinvolto, non conosco l'identità delle vittime. Resta però lo sgomento per una tragedia successa poco lontano dal centro abitato di Castelguglielmo». Così il sindaco di Castelguglielmo, Giorgio Grassia.
«Il comune non è stato coinvolto, non conosco l'identità delle vittime. Resta però lo sgomento per una tragedia successa poco lontano dal centro abitato di Castelguglielmo». Così il sindaco di Castelguglielmo, Giorgio Grassia.
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