Machado: ho consegnato a Trump il mio premio Nobel per la pace

Maria Corina Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca - durato oltre due ore - per il suo impegno «nella difesa della libertà in Venezuela». Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana a Sky News. «L'impegno - del tycoon - nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela», ha detto.

La settimana scorsa il portavoce dell'Istituto Nobel Erik Aasheim aveva dichiarato che «un premio Nobel non può essere revocato o trasferito a un altro» dopo che Maria Corina Machado aveva manifestato l'intenzione di voler condividere il premio con il presidente statunitense. Anche se assente alla consegna a Oslo (Norvegia), lo scorso 10 dicembre, dove fu rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa, già in quella circostanza Machado aveva fatto sapere di voler dedicare il premio a Trump.