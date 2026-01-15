Machado: ho consegnato a Trump il mio premio Nobel per la pace
di Redazione
Alla Casa Bianca, la leader dell'opposizione venezuelana ha ribadito il suo apprezzamento per l'impegno del presidente statunitense «nella difesa della libertà del Venezuela»
Maria Corina Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca - durato oltre due ore - per il suo impegno «nella difesa della libertà in Venezuela». Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana a Sky News. «L'impegno - del tycoon - nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela», ha detto.
La settimana scorsa il portavoce dell'Istituto Nobel Erik Aasheim aveva dichiarato che «un premio Nobel non può essere revocato o trasferito a un altro» dopo che Maria Corina Machado aveva manifestato l'intenzione di voler condividere il premio con il presidente statunitense. Anche se assente alla consegna a Oslo (Norvegia), lo scorso 10 dicembre, dove fu rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa, già in quella circostanza Machado aveva fatto sapere di voler dedicare il premio a Trump.
