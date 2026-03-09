L'Ue: sul gas non c'è pericolo legato alle riserve, preoccupano di più i prezzi

«Al momento non c'è un'emergenza petrolio in Europa, non c'è pericolo sulle riserve, siamo più preoccupati dai prezzi che dalle forniture». Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea. «La situazione dei flussi energetici in Europa resta stabile, non abbiamo preoccupazioni sulla fornitura del gas, abbiamo una buona diversificazione di fornitori, un mix di gasdotti e consegne di Gnl», ha aggiunto.

«Abbiamo tutti visto i rapporti sull'aumento dei prezzi dell'energia a causa dei movimenti sui mercati globali. Li seguiamo con preoccupazione. Abbiamo messo in atto le nostre azioni, abbiamo i nostri strumenti a disposizione dalla precedente crisi energetica o dalla recente crisi energetica, in cui abbiamo adottato misure estese per garantire che i nostri Stati membri fossero in grado di agire quando necessario. Non siamo ancora a quel punto e non abbiamo commenti da fare sui prezzi in quanto tali» ha precisato la portavoce.

«Non abbiamo alcun motivo di preoccuparci per l'approvvigionamento immediato di gas. Siamo molto più preparati rispetto al 2022, quando la Russia ha interrotto le forniture di gas. Siamo molto più diversificati e dipendiamo molto meno dai fornitori della regione rispetto a quanto dipendessimo dalla Russia».