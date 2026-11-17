La Commissione europea rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'Italia, prevedendo un aumento del Pil dell'1% nel 2026 (dallo 0,5% previsto in primavera) e dello 0,7% nel 2027 (dallo 0,6%). E' quanto emerge nelle previsioni di autunno della Commissione europea. La crescita è sostenuta quest'anno dagli investimenti finanziati dal Pnrr, mentre l'inflazione frena i consumi delle famiglie; nel 2027 peseranno invece condizioni di finanziamento meno favorevoli. Per il 2028 la stima è di una crescita dello 0,8%.

Intanto il Superbonus continua a pesare sull'andamento del debito pubblico italiano, che secondo la Commissione europea raggiungerà un picco del 138,8% del Pil nel 2027, prima di scendere al 138,2% nel 2028. Bruxelles indica tra i fattori che alimentano l'aumento del debito nel 2026-2027 gli aggiustamenti stock-flussi legati ai crediti fiscali per le ristrutturazioni edilizie che avevano inciso sul deficit negli anni precedenti, insieme al differenziale tra interessi e crescita. La spesa per interessi salirà dal 4,2% del Pil nel 2026 al 4,4% nel 2027, fino al 4,6% nel 2028, mentre gli avanzi primari resteranno limitati.

Riviste al rialzo anche le stime di crescita della Germania all'1,3% nel 2026 (dallo 0,6% previsto in primavera) e all'1% nel 2027 (dallo 0,9%), tagliate invece le attese sulla Francia allo 0,4% nel 2026 (dallo 0,8%) e allo 0,6% nel 2027 (dall'1,1%), il dato più basso nell'Ue. Con il suo +0,7%, l'Italia sarà penultima nel prossimo anno se le previsioni saranno confermate.