L'Ucraina: abbiamo colpito una nave da guerra russa nel Mar Caspio
di Redazione
L'annuncio di Kiev: nel mirino anche una piattaforma gestita da Lukoil. Ieri i droni avevano individuato anche una petroliera "fantasma" di Mosca nel Mediterraneo
1 min di lettura
December 20, 2025
I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. Lo scrivono i media di Kiev citando lo Stato maggiore. La nave colpita, la 22460 "Okhotnik", pattugliava un'area vicino a un'infrastruttura petrolifera e del gas. «Diversi droni hanno colpito la nave, l'entità del danno è attualmente in fase di determinazione» si afferma. Inoltre, è stata colpita una piattaforma di perforazione nel giacimento petrolifero e del gas di Filanovsky, di proprietà della Lukoil.
Venerdì, sempre l'Ucraina ha rivendicato di aver colpito con dei droni una petroliera della cosiddetta "flotta ombra" di Mosca, posizionata in "acque neutrali" del Mediterraneo. Secondo l'agenzia Afp, una fonte dei servizi di sicurezza di Kiev (Sbu) ha precisato che si è trattato di una «nuova operazione speciale senza precedenti. La Russia stava usando questa petroliera per eludere le sanzioni» e finanziare «la sua guerra contro l'Ucraina» ha affermato la fonte, aggiungendo che la nave cargo era vuota al momento dell'attacco.
