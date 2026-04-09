Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Gli Usa: le nostre navi schierate vicino all'Iran

Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas lo ha attraversato, da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo.

La casa Bianca ha precisato che tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitense, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata «rimarranno schierate vicino all'Iran e nelle aree circostanti fino a quando un vero accordo non sarà raggiunto e non sarà pienamente rispettato». Sono parole scritte dal presidente americano Trump in un post sul suo social Truth.

Nella notte i Pasdaran iraniani avevano comunicato che le navi in transito nello Stretto di Hormuz devono seguire due rotte alternative, vicine alle coste iraniane, a causa della possibilità della presenza di "mine" lungo la rotta abituale più al largo. «Al fine di proteggersi da possibili collisioni con mine, in coordinamento con la Marina dei Guardiani della Rivoluzione (....), fino a nuovo ordine, (le navi) dovranno seguire rotte alternative per il traffico nello Stretto di Hormuz» aveva riferito l'agenzia di stampa Mehr citando un comunicato accompagnato da una mappa marittima che mostrava le rotte a sud e a nord dell'isola di Larak.