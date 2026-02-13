Lite tra vicini a Viterbo, ucciso un ultrà della Lazio

Un uomo, Giovanni Bernabucci, detto "la Iena", ultrà della Lazio, è stato ucciso in serata in un appartamento a Viterbo. L'omicida sarebbe un suo amico, anche lui ultrà della stessa squadra di calcio. L'abitazione si trova in via Strada Santa Barbara nel quartiere di Santa Lucia. Sta seguendo le indagini la squadra mobile e sono al lavoro la polizia scientifica di Roma e di Viterbo. Sul posto la pm Bonocore e il procuratore capo di Viterbo Mario Palazzi. I due avrebbero cominciato a discutere per un banale motivo e poi la lite sarebbe sfociata in tragedia.