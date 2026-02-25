L'Iran respinge le accuse sul programma missilistico: «Trump grande bugiardo»

L'Iran ha respinto quelle che ha definito «grandi bugie» le dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti riguardo al suo programma missilistico. Un'affermazione che giunge dopo il discorso sullo Stato dell'Unione, nel quale Donald Trump aveva affermato che Teheran stava sviluppando missili in grado di colpirli. «Tutto ciò che dicono sul programma nucleare iraniano, sui missili balistici iraniani e sul numero di vittime durante i disordini di gennaio non è altro che una ripetizione di grandi bugie», ha reagito su X il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghai.

Baghai non ha specificato esattamente a quali dichiarazioni stesse rispondendo, ma poche ore prima, Trump aveva dichiarato nel suo discorso politico al Congresso che l'Iran stava lavorando allo sviluppo di missili in grado di raggiungere la terraferma degli Stati Uniti. «I bugiardi professionisti sono bravi a creare l'illusione della verità», ha scritto Baqaei in un post, accusando la Casa Bianca di aver condotto una «campagna di disinformazione» contro l'Iran.