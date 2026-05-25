L'Iran ha comminato quattro condanne a morte per l'uccisione di un membro della milizia Basij nel 2022

Il Tribunale Rivoluzionario di Teheran ha condannato a morte quattro persone, con l'accusa di aver accoltellato fatalmente un membro dei Basij, la milizia collegata ai Guardiani della Rivoluzione, Arman Aliverdi, poi deceduto in ospedale. Il fatto è accaduto durante le proteste del 2022 in Iran, dopo il caso della studentessa Mahsa Amini, morta mentre era in arresto.

Nove persone presenti sul luogo dei fatti, avvenuti durante le proteste nel complesso residenziale di Ekbatan a Teheran, sono state arrestate con l'accusa di aver picchiato e accoltellato mortalmente Aliverdi, di aver minato la sicurezza partecipando alle proteste e di aver svolto propaganda contro il sistema.

Quattro degli imputati sono stati condannati a morte, mentre gli altri cinque sono stati condannati a pene detentive da uno a cinque anni.