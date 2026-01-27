L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana: parole irresponsabili sui pasdaran

L'ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Affari esteri di Teheran dopo che il ministro Antonio Tajani ha annunciato che proporrà l'inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea. Lo ha riferito il "Teheran Times". Amadei è stata convocata da Ali Reza Yousefi, direttore generale per l'Europa occidentale. Il ministero degli Esteri ha definito «dichiarazioni irresponsabili», le parole del ministro degli Esteri italiano sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane, i cosiddetti pasdaran.

Secondo i media iraniani, il direttore generale del ministero degli Esteri per l'Europa occidentale ha messo in guardia l'ambasciatrice Paola Amadei da quelle che ha descritto come «conseguenze dannose» in caso di inserimento delle Guardie Rivoluzionarie nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche. Teheran ha esortato l'Italia a rivedere quelli che ha definito «approcci sconsiderati» nei confronti dell'Iran, secondo quanto riportato da "Iran International".