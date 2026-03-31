L'Iran attacca una petroliera nel porto di Dubai

Un grande incendio è divampato da una nave del Kuwait, ferma nel porto di Dubai. Non sono riportate vittime né feriti. Nelle stesse ore, non si sono fermati i bombardamenti israeliani e iraniani

Nella notte tra il 30 e il 31 marzo un attacco iraniano ha provocato un incendio su una petroliera kuwaitiana, ferma nel porto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Non ci sarebbero stati feriti, secondo i media del Kuwait. La petroliera (Al-Salmi) è della Kuwait Petroleum Corp ed è una nave considerata «gigante». Le autorità hanno comunicato che non ci sono stati feriti. Hanno anche rassicurato sul pericolo di danno ambientale: dalla petroliera non ci sarebbero state fuoriuscite di petrolio.

Nelle stesse ore, non si sono fermati gli attacchi su entrambi i fronti, israeliano e iraniano. L'esercito israeliano ha dichiarato che quattro soldati sono rimasti uccisi in un combattimento nel Sud del Libano. A Teheran, in Iran, ci sono state alcune esplosioni e intere zone della città sono rimaste senza corrente, secondo quanto dichiarano i media iraniani. Alcuni missili iraniani hanno preso di mira la zona centrale di Israele. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, non ci sono state vittime né feriti.