Lipsia, auto contro la folla: ci sono due morti. Fermato l'aggressore

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia. Lo ha riportato il sito della Reuters, citando l'emittente locale Mdr in contatto con la polizia locale.

Secondo il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, il conduttore del veicolo che si era lanciato contro le persone sarebbe stato catturato. Sul luogo dell'incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono chiusi. Al momento dell'arresto, il conducente avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico, scrive la Bild.

La dinamica dei fatti però non è ancora chiara: secondo l'emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città. L'emittente ha poi citato alcuni testimoni oculari che hanno parlato di diversi corpi coperti da lenzuola. Secondo diverse fonti, si sarebbe verificato anche un accoltellamento.