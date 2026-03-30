Libano, uccisi altri due caschi blu indonesiani

La missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Libano ha dichiarato che due membri del suo personale sono stati uccisi lunedì nel secondo incidente mortale in 24 ore nel sud del Paese. L'Unifil ha affermato che due caschi blu indonesiani sono stati uccisi «per un'esplosione di origine sconosciuta che ha distrutto il loro veicolo». Altri due caschi blu sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente. Sempre nel sud, l'esercito libanese ha dichiarato che un attacco israeliano ha ucciso uno dei suoi soldati, mentre una fonte della sicurezza ha riferito all'Afp che tre membri di Hezbollah sono stati uccisi in un attacco israeliano nella periferia meridionale di Beirut.