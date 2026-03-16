Libano, l'esercito israeliano: al via operazioni di terra mirate contro Hezbollah

Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver iniziato «operazioni terrestri limitate e mirate» contro Hezbollah nel sud del Libano.

Secondo quanto comunicato dai vertici dell'Idf, l'esercito israeliano, si tratta di «operazioni terrestri limitate e mirate», che hanno come obiettivi «importanti roccaforti di Hezbollah» e puntano a «rafforzare gli avamposti difensivi» nel Libano meridionale. Per Tel Aviv, «questa attività fa parte di più ampi sforzi difensivi per stabilire e rafforzare una posizione difensiva avanzata, che comprende lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e l'eliminazione dei terroristi che operano nell'area». Il piano è quello di «creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti nel nord di Israele».