Libano, avviso di evacuazione dell'Idf per nove villaggi

Il portavoce dell'esercito israeliano: allontanatevi di almeno un chilometro, siamo costretti ad agire perché Hezbollah ha violato l'accordo di cessate il fuoco. Ieri notte il movimento terrorista sciita aveva rivendicato un attacco contro droni contro una base aerea

L'esercito israeliano ha emesso questa mattina un avviso di evacuazione per nove villaggi nel Libano meridionale, in vista di possibili raid aerei.

Gli abitanti di Tayr Debba, Aabbasiyyeh, Burj Rahal, Maaroub, Barish, Arzoun, Jannata, Zrariyeh e Ain Baal sono stati invitati dall'Idf ad allontanarsi di almeno un chilometro. Lo ha scritto "Times of Israel", secondo cui il portavoce dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee, avrebbe informato le comunità che «alla luce delle violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, l'Idf è costretto ad agire con la forza e non intende nuocervi».

Venerdì notte, intanto, Hezbollah aveva rivendicato un nuovo attacco con droni contro una base aerea dell'Idf nel nord di Israele, dopo aver riferito di aver condotto un altro attacco contro una base israeliana in mattinata. Il gruppo ha affermato che il raid era in risposta all'attacco israeliano contro i sobborghi meridionali di Beirut di mercoledì, nonché ai continui attacchi nel sud del Libano.