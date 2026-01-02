Leone XIV: «Vicino alle famiglie colpite dal dramma in Svizzera»

Leone XIV ha espresso la sua profonda vicinanza alle vittime dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans‑Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita decine di persone. In un telegramma inviato dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin al vescovo di Sion, monsignor Jean‑Marie Lovey, il Papa si è associato «al lutto delle famiglie e di tutta la Confederazione elvetica», assicurando «compassione e sollecitudine» ai parenti delle vittime e ai feriti. Il Pontefice, inoltre, eleva la sua preghiera perché il Signore accolga «i defunti nella sua dimora di pace e di luce» e sostenga «il coraggio di coloro che soffrono nel cuore o nel corpo». Nel messaggio, Leone XIV invoca la Madre di Dio affinché «nella sua tenerezza porti il conforto della fede a tutte le persone toccate da questo dramma e le custodisca nella speranza».