Lecce: maneggia una pistola insieme agli amici, parte un colpo e si uccide

La vittima è un 17enne che si è sparato accidentalmente, alla presenza di un fratello e di un amico

Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. È accaduto domenica sera a Lecce, nell'abitazione in cui il giovane, di nazionalità bulgara, viveva con il fratello di 28 anni.

In casa c'era anche un loro amico. Secondo i primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia. Il caricatore dell'arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l'arma premendo il grilletto.

I tre, secondo quanto è stato accertato dagli investigatori, avrebbero trovato la pistola in una scatola: l'arma era regolarmente detenuta. Si trovavano a casa dell'ex compagno della madre defunta, dove i fratelli vivono. Il 17enne è stato subito soccorso e portato in ospedale dove poco dopo è morto. Il pm Alfredo Manca ha disposto il sequestro della casa e dell'arma ordinando l'autopsia.