Laura Pirovano vince la coppa del mondo di discesa

L'italiana ha vinto nell'ultima gara di stagione a Kvitfjell, in Norvegia. È la quarta azzurra a sollevare il trofeo della specialità regina

Laura Pirovano ha conquistato la Coppa del mondo di discesa libera, grazie alla vittoria nell'ultima gara della stagione a Kvitfjell in Norvegia. Per la campionessa trentina dopo una lunga serie di quarti e quinti posti, nell'ultimo mese ha centrato tre successi: la doppietta in Val di Fassa e quella di oggi. La diretta rivale, la tedesca Emma Aicher, nella gara di oggi non è andata oltre al quinto posto a 37 centesimi. Pirovano ha vinto sulla pista "Olympiabakken" facendo la differenza nel tratto centrale e tagliando il traguardo in 1'30"85. Seconda a 15 centesimi l'americana Breezy Johnson, terza a 25 la teutonica Kira Weidle-Winkelmann. Settima Nicol Delago a 51 centesimi, nona Sofia Goggia a 81.

Laura Pirovano è la quarta sciatrice italiana della storia ad aver alzato al cielo la Coppa del mondo di discesa libera, considerata la specialità regina' dello sci alpino. Prima di lei avevano alzato al cielo la coppetta di discesa, Isolde Kostner nel 2001 e 2002, quattro volte Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) e Federica Brignone nel 2025.