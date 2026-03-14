L'attore di "La voce di Hind Rajab" non potrà andare alla serata degli Oscar

"Il nostro film La voce di Hind Rajab è candidato a un Premio Oscar. Ho avuto l'onore di interpretare uno dei ruoli principali in una storia che il mondo aveva bisogno di ascoltare. Ma io non sarò lì". Con queste parole l'attore Motaz Malhees, protagonista del film sulla tragedia del popolo palestinese, ha reso noto con un post su Instagram che non sarà presente alla Cerimonia degli Oscar in programma domani, domenica 15 marzo, a Los Angeles, perché gli Stati Uniti non lo consentono. "Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti a causa della mia cittadinanza palestinese", ha spiegato.

Il film ricostruisce la storia vera della bambina palestinese di sei anni uccisa a Gaza nel 2024, con le registrazioni originali delle sue disperate telefonate di aiuto. Diretto dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania, è candidato nella categoria Miglior film internazionale e alla Mostra del Cinema di Venezia è stato accolto con un'ovazione dal pubblico, conquistando il Leone d'Argento. "Fa male - ha aggiunto l'attore -, ma questa è la verità: puoi bloccare un passaporto. Non puoi bloccare una voce. Sono palestinese e lo dico con orgoglio e dignità. Il mio spirito sarà con The Voice of Hind Rajab quella sera. Buona fortuna a tutti voi. La nostra storia è più grande di qualsiasi barriera e verrà ascoltata".